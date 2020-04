‘Ndrangheta, Dia confisca beni a 53enne per 1,5 milioni di euro (Di giovedì 23 aprile 2020) ‘Ndrangheta, Dia confisca beni a 53enne per 1,5 milioni di euro. Dichiarava meno redditi di quelli che aveva La Dia di Bologna ha confiscati beni per 1,5 milioni di euro a P. Mucerino, 53enne originario di Nola con domicilio a Fontevivo (Parma). L’uomo, che aveva già precedenti, aveva dichiarato meno redditi di quelli che aveva … L'articolo ‘Ndrangheta, Dia confisca beni a 53enne per 1,5 milioni di euro proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di giovedì 23 aprile 2020) ‘Ndrangheta, Diaper 1,5di. Dichiarava meno redditi di quelli che aveva La Dia di Bologna hatiper 1,5dia P. Mucerino,originario di Nola con domicilio a Fontevivo (Parma). L’uomo, che aveva già precedenti, aveva dichiarato meno redditi di quelli che aveva … L'articolo ‘Ndrangheta, Diaper 1,5diproviene da www.meteoweek.com.

