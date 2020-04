Muore a 37 anni tre giorni prima delle nozze | la tragedia di Luca

Leggi su huffingtonpost

(Di giovedì 23 aprile 2020) La data del matrimonio era fissata per il 18 aprile 2020, a Bosconero (Torino), dove abitavano con i loro quattro bambini: Sharon Giachino, 27, eCristina, 37, non hanno potuto celebrare leperché lui è morto tre, all’ospedale di Cirié. Gli era stato diagnosticato un tumore il 30 marzo: il suo è stato trattato come un caso Covid-19 anche se tre diversi tamponi hanno escluso la possibilità che potesse trattarsi di una vittima del coronavirus.«Il destino ha deciso di dividerci ingiustamente. Sei l’amore della mia vita e sarai sempre nei miei pensieri e nel mio cuore», ha scritto la futura moglie su Facebook. E ha aggiunto: «Il matrimonio era tutto quello che mancava alla nostra vita insieme. Ti ho promesso che mi risolleverò per i nostri figli. Sarò forte come tu mi ...