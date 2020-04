Inter, Tolisso sempre in cima alla lista, ma un contrattempo può cambiare tutto (Di giovedì 23 aprile 2020) In attesa di capire come evolverà la situazione Lautaro Martinez, che sembra sempre di più un "promesso sposo" del Barcellona, in casa Inter non si fermano le altre operazioni di mercato. Oltre a quello che porterà la possibile cessione dell'attaccante argentino, infatti, Beppe Marotta continua a lavorare sui giocatori che attualmente giocano in prestito in altre squadre. Calciatori che, se ceduti a titolo definitivo, potrebbero portare un discreto tesoretto da reinvestire sul mercato, ma... Leggi su 90min Calciomercato - Milan-Icardi : clamoroso affondo. Juve su Ferran Torres. Inter - scambio Perisic-Tolisso

Inter su Tolisso del Bayern Monaco : la carta è Perisic

Ultime Notizie dalla rete : Inter Tolisso Tolisso si opera: la decisione dell'Inter, ora per l'affare Perisic col Bayern... Calciomercato.com Mercato dall'estero LIVE: il Barcellona vuole Werner e sfida l'Inter per un centrocampista. Camavinga, il punto

Oltre al Real Madrid, però, ci sarebbero PSG e Juventus. Il Barcellona sfida l'Inter: secondo Kicker, i blaugrana sarebbero interessati a Corentin Tolisso, centrocampista del Bayern Monaco. Un nuovo ...

Tolisso, lo segue anche la Juve, ma...

Il centrocampista francese Corentin Tolisso piace a Juventus ed Inter. L'ultimo infortunio di Tolisso, che lo ha costretto a tornare in sala operatoria, essendo fuori a tempo indeterminato, complica ...

