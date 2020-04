‘Gf 16’ | Martina Nasoni svela chi è la sua influencer preferita e quale coppia di ‘Uomini

Leggi su isaechia

(Di giovedì 23 aprile 2020) Anche, vincitrice della sedicesima del Grande Fratello, ha approfittato della quarantena per trascorrere un po’ di tempo a chiacchierare con i suoi numerosi fan su Instagram per rispondere con l’occasione a tutte le loro curiosità! L’ex gieffina, chiusa la sua tormentata storia d’amore con Daniele Dal Moro che per voltare pagina è salito sul trono di Uomini e Donne, è attualmente single ma a proposito della sua situazione sentimentale non si è affatto sbottonata, specificando solo di esser sempre stata attratta dai ‘bad boy’ fin dalla tenera età: “Io ho iniziato questa cosa che mi piacciono i bad boy alle elementari e non sto scherzando! Non vi posso proprio rispondere io sul perché ci piacciano tanto i ‘cattivi’ ragazzi!”. Non ha avuto, invece, esitazione nel rispondere ...