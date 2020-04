Di mamma ce n’è una sola: su Rai 2 torna il teatro di Vincenzo Salemme con la prima di tre commedie (Di giovedì 23 aprile 2020) Questa sera, giovedì 23 aprile 2020, in prima serata su Rai 2 va in onda in replica “Di mamma ce n’è una sola”, commedia teatrale di Vincenzo Salemme. In totale tre, le commedie di questo celebre personaggio del teatro italiano, andate in onda lo scorso dicembre, hanno riscosso un grandissimo successo, motivo per cui la rete di Viale Mazzini ha deciso di riproporle al suo pubblico ancora in quarantena per via dell’emergenza Coronavirus. Nello spettacolo vediamo Vincenzo Salemme vestire dei panni femminili e recitare in uno spettacolo sulle finzioni, sui paradossi, e dove si mescolano dialetti diversi, dal napoletano arcaico a quello dell’entroterra campano, dalla parlesia (linguaggio codice dei musicisti napoletani) a vocaboli di fantasia. La commedia, scritta, diretta e interpretata dal noto attore di origini partenopee, è andata in ... Leggi su tpi Stasera in tv – Vincenzo Salemme in Di mamma ce n’è una sola

“Addio - Miss mamma”. Natascia se n’è andata : il cancro l’ha portata via a 47 anni

La Lettera della Bimba alla Mamma Infermiera : “Mi manchi Tantissimo - Ma Tu Sei un’Eroina” (Di giovedì 23 aprile 2020) Questa sera, giovedì 23 aprile 2020, inserata su Rai 2 va in onda in replica “Dice n’è una”, commedia teatrale di. In totale tre, le commedie di questo celebre personaggio delitaliano, andate in onda lo scorso dicembre, hanno riscosso un grandissimo successo, motivo per cui la rete di Viale Mazzini ha deciso di riproporle al suo pubblico ancora in quarantena per via dell’emergenza Coronavirus. Nello spettacolo vediamovestire dei panni femminili e recitare in uno spettacolo sulle finzioni, sui paradossi, e dove si mescolano dialetti diversi, dal napoletano arcaico a quello dell’entroterra campano, dalla parlesia (linguaggio codice dei musicisti napoletani) a vocaboli di fantasia. La commedia, scritta, diretta e interpretata dal noto attore di origini partenopee, è andata in ...

killerxqueenx : RT @arvthaz: io entrando in salone ai miei: IL COMPITO DI FISICA NON È ANDATO BENE CHE BELLA MERDA RAGAZZI mia mamma in riunione e non me… - ninadeitzi : RT @arvthaz: io entrando in salone ai miei: IL COMPITO DI FISICA NON È ANDATO BENE CHE BELLA MERDA RAGAZZI mia mamma in riunione e non me… - viscardi_aa : RT @arvthaz: io entrando in salone ai miei: IL COMPITO DI FISICA NON È ANDATO BENE CHE BELLA MERDA RAGAZZI mia mamma in riunione e non me… - SMSNEWSOFFICIAL : #VincenzoSalemme, giovedì 23 aprile, alle 21.20 torna su Rai2 con lo spettacolo “Di Mamma ce n’è una sola” - minuttfminutt : RT @arvthaz: io entrando in salone ai miei: IL COMPITO DI FISICA NON È ANDATO BENE CHE BELLA MERDA RAGAZZI mia mamma in riunione e non me… -

Ultime Notizie dalla rete : mamma n’è Coronavirus: in Zimbabwe primo caso positivo Affaritaliani.it