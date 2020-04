Di mamma ce n'è una sola: Vincenzo Salemme, stasera su Rai2, porta il suo teatro in TV (Di giovedì 23 aprile 2020) Vincenzo Salemme torna stasera su Rai2, alle 21:20, con la commedia Di mamma ce n'è una sola, l'opera teatrale da lui scritta, diretta e interpretata. Di mamma ce n'è una sola è il grande ritorno, stasera su Rai2 alle 21:20, di Vincenzo Salemme, e del suo teatro, in TV. Dopo il grande successo ottenuto lo scorso dicembre, il secondo canale RAI ripropone tre commedie di Salemme, uno dei più importanti personaggi del teatro italiano contemporaneo. Oggi, 23 aprile, è la volta di "Di mamma ce n'è una sola": uno spettacolo sulle finzioni, sui paradossi, dove l'attore veste i panni femminili e dove si mescolano dialetti diversi, dal napoletano arcaico a quello dell'entroterra campano, dalla parlesia (linguaggio codice dei musicisti napoletani) a vocaboli di fantasia. Commedia ... Leggi su movieplayer Festa della mamma 2020 - quando è?/ Frasi d'auguri e il fiore simbolo della giornata

"Nella bara di mamma c'è un'altra persona"/ Morti choc in RSA "anziani non tutelati"

L'ex ballerina di Amici Susy Fuccillo mamma bis : è nata la piccola Giordana (Di giovedì 23 aprile 2020)tornasu, alle 21:20, con la commedia Dice n'; una, l'opera teatrale da lui scritta, diretta e interpretata. Dice n'; una; il grande ritorno,sualle 21:20, di, e del suo, in TV. Dopo il grande successo ottenuto lo scorso dicembre, il secondo canale RAI ripropone tre commedie di, uno dei più imnti personaggi delitaliano contemporaneo. Oggi, 23 aprile,; la volta di "Dice n'; una": uno spettacolo sulle finzioni, sui paradossi, dove l'attore veste i panni femminili e dove si mescolano dialetti diversi, dal napoletano arcaico a quello dell'entroterra campano, dalla parlesia (linguaggio codice dei musicisti napoletani) a vocaboli di fantasia. Commedia ...

makkox : questo concetto di orgoglio m'ha ricordato la scena di Troisi quando devono regalare il tv alla mamma. 'mettiamo 5m… - Marcozanni86 : ...Mentre per i titoli del debito privato, quelli delle grandi aziende, questo limite non esiste. L'azzardo morale… - agorarai : Parla il figlio di una signora che era degente al #pioalbergotrivulzio 'da metà marzo vengo a sapere che inizia ad… - monamjour : Mamma ha detto che non posso urlare perché i vicini mi sentono ma a me piace farlo ogni tanto così è liberatorio so… - TAEL0VER : @chaoticVkook Mamma Mia -