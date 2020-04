Coronavirus: in Romania 386 contagi nelle ultime 24 ore, 10mila in totale (Di giovedì 23 aprile 2020) In Romania i casi di Coronavirus sono più di 10mila: lo ha reso noto l’autorità incaricata dal governo di informare sulla situazione. E’ salito precisamente a 10.096 il numero delle persone risultate positive al test, 386 nelle ultime 24 ore. Sono invece 19 le persone decedute nelle ultime 24 ore: sale a 527 il totale delle vittime. Sono 2.406 le persone giudicate guarite, mentre sono 288 quelle ricoverate in terapia intensiva.L'articolo Coronavirus: in Romania 386 contagi nelle ultime 24 ore, 10mila in totale Meteo Web. Leggi su meteoweb.eu Coronavirus - Medici in Arrivo dalla Romania : “Tendiamo una Mano agli Amici Italiani”

Oggi Papa Francesco festeggia il suo onomastico, San Giorgio. Oltre a decidere di passarla in silenzio, il pontefice ha anche deciso di consegnare alcuni respiratori in Romania, Spagna e Italia.

