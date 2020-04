LegaSalvini : ?? PORRO SCATENATO 'Mes sí, Mes no, quando potremo uscire, come potremo uscire, quando inizieremo a lavorare. Che co… - LucaBizzarri : Io ho come l’impressione che, se mi lasciano ancora un po’ qui, alla fine sarò io a non voler più uscire. - pinapic : Davanti a questa crisi provocata dalla pandemia #Covid19 nulla sarà come prima. E nemmeno la nostra #Europa sarà pi… - massimo2901 : RT @TanieleSanna: -Lloyd, mi sono chiuso in me stesso! -Temo di sì, sir -Come faccio, qui dentro mi sento soffocare -Basterà attendere la p… - MaurizioTorchi2 : RT @Tizzy44196287: Prof Becchi fermato dalla polizia, mentre andava a comprare le medicine, “trattato come una bestia” Mi domando: SI PUÒ… -

Ultime Notizie dalla rete : Come uscire Come uscire in sicurezza nella fase 2: manuale per la ripartenza dal coronavirus Fanpage.it De Luca: potete uscire di casa solo per votare per me

E subito dopo la decisione del Consiglio dei Ministri – che come già detto ha optato per l’autunno – il governatore campano ha preso carta e penna per contestare pubblicamente che non si sia data ai ...

Come uscire in sicurezza nella fase 2: manuale per la ripartenza dal coronavirus

Dal 4 maggio, si potrà quindi uscire di casa senza un comprovato motivo di lavoro o situazioni di necessità, raggiungere i familiari non conviventi, così come spostarsi da comune all’altro, sempre con ...

E subito dopo la decisione del Consiglio dei Ministri – che come già detto ha optato per l’autunno – il governatore campano ha preso carta e penna per contestare pubblicamente che non si sia data ai ...Dal 4 maggio, si potrà quindi uscire di casa senza un comprovato motivo di lavoro o situazioni di necessità, raggiungere i familiari non conviventi, così come spostarsi da comune all’altro, sempre con ...