Cecenia | dove le persone infette sono considerate terroristi

(Di giovedì 23 aprile 2020) Nella repubblica russa del Caucaso del Nord si sta diffondendo molta apprensione per il Covid-19. La gente che si ammala ha paura di contattare le autorità per possibili ritorsioni contro i malati da parte delle autorità e di Ramzan Kadyrov. Il leader ceceno in un primo momento consigliava di bere acqua, limone, miele e aceto per combattere il coronavirus, ma ora pensa che chi viola l'obbligo di quarantena "è un terrorista" e "va lasciato morire in una fossa".