Alessandro Borghese | carriera | vita privata | moglie | figlio | stipendio

Leggi su tpi

(Di giovedì 23 aprile 2020)è uno degli chef televisivi più conosciuti nel panorama italiano. Cuoco e conduttore televisivo,torna con una nuova stagione di 4 Ristoranti su Sky Uno, ma conosciamo meglio uno dei volti più gettonati della cucina italiana. Primogenito dell’imprenditore napoletano Luigi e dell’attrice Barbara Bouchet,si è diplomato presso l’American Overseas School of Rome e, una volta archiviata la scuola, ha deciso d’imbarcarsi sulle navi da crociera e lavorare come cuoco per tre anni. Ha lavorato poi a Londra, San Francisco e Parigi ma, stufo dell’estero, è tornato in Italia dove ha frequentato la scuola da sommelier. Riparte alla volta di New York, ma tornato in Italia lavora in diversi ristoranti sia a Milano che a Roma. ...