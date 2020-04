“Sergio”: un film per un eroe civile dei nostri tempi (Di mercoledì 22 aprile 2020) Nel suo discorso alle Nazioni Unite per commemorarne la morte, il 19 settembre 2003, l’allora segretario Kofi Annan, dopo avere elencato uno per uno i nomi delle altre 21 vittime, tra la commozione generale, disse queste semplici parole: “…Eri l’unico alto funzionario dell’Onu noto a tutti soltanto con il tuo nome proprio. Anche per coloro che non ti conoscevano, sei sempre stato solo ‘Sergio’ “.Ed è questo, semplicemente, “Sergio”, il titolo del nuovo film prodotto e distribuito da Netflix in questi giorni, che il regista Greg Barker (specializzato in “biopic” o film-documentari biografici) ha voluto dedicare alla figura di Sergio Vieira de Mello, Alto Commissario delle Nazioni Unite (considerato all’epoca il probabile successore di Annan sulla poltrona di Segretario Generale Onu) rimasto ucciso ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 22 aprile 2020) Nel suo discorso alle Nazioni Unite per commemorarne la morte, il 19 settembre 2003, l’allora segretario Kofi Annan, dopo avere elencato uno per uno i nomi delle altre 21 vittime, tra la commozione generale, disse queste semplici parole: “…Eri l’unico alto funzionario dell’Onu noto a tutti soltanto con il tuo nome proprio. Anche per coloro che non ti conoscevano, sei sempre stato solo ‘Sergio’ “.Ed è questo, semplicemente, “Sergio”, il titolo del nuovoprodotto e distribuito da Netflix in questi giorni, che il regista Greg Barker (specializzato in “biopic” o-documentari biografici) ha voluto dedicare alla figura di Sergio Vieira de Mello, Alto Commissario delle Nazioni Unite (considerato all’epoca il probabile successore di Annan sulla poltrona di Segretario Generale Onu) rimasto ucciso ...

