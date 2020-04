METEO estremo | ci risiamo | PIOVE | ma piove troppo

Leggi su meteogiornale

(Di mercoledì 22 aprile 2020) Capiamoci subito: la pioggia serve, eccome se serve. Dopo un inverno passato a commentare l'incommentabile, era opportuno sperare in un cambiamento di marcia. Dopo un Inverno passato a commentare la carenza cronica di neve, ildi primavera non poteva esimersi dal proporci il maltempo. Non è mai semplice, di questi tempi, affrontare le piogge. Non perchè non siano benefiche, tutt'altro, ma perché siamo esposti agli estremi. Si passa dai periodi di siccità alle eccessive precipitazioni e le ultime ore rappresentano senza dubbio un ulteriore esempio. In Sardegna, la prima regione ad essere colpita dal maltempo, è caduta ben più pioggia della media pluviometrica mensile. Non in tutta l'Isola, bensì sulla fascia orientale ovvero quella maggiormente esposta alla ventilazione orientale. Stiamo parlando di chicchi di oltre ...