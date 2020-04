Inquinamento e coronavirus, forse c'è un legame (Di mercoledì 22 aprile 2020) Uno studio scientifico tedesco indica che potrebbe esistere una correlazione tra l'Inquinamento atmosferico e un tasso più elevato di mortalità del coronavirus. I ricercatori dell'Università Martin Luther di Halle-Wittenberg in Germania hanno infatti esaminato il numero di decessi registrato in 66 ripartizioni amministrative di Germania, Francia, Italia e Spagna riscontrando che il 78% di essi si è verificato in sole 5 regioni con un significativo Inquinamento atmosferico. L'inquinante preso a parametro dallo studio, pubblicato su Science of the Total Environment, è il biossido di azoto (NO2), attribuito alla circolazione di autoveicoli, e peraltro rilevato in calo dalle centraline di controllo nel corso dei lockdown che hanno ridotto il traffico in tutte le città dove sono state introdotte restrizioni. Biossido, polveri sottili e ... Leggi su gqitalia Coronavirus : l’inquinamento potrebbe aumentare il rischio di morte

