Il triste declino di Vittorio Feltri: da erede di Indro Montanelli a provocatore pro-Salvini (Di mercoledì 22 aprile 2020) Guardandolo oggi in tv, purtroppo, vedo soltanto la pallida caricatura di un giornalista schierato. Un triste provocatore a gettone che ogni tanto sbrocca, e lo devi contenere. Se necessario. A meno che non ti faccia comodo. A meno che non sia funzionale al tuo racconto. In quel caso basta buttargli addosso un’altra pinta di benzina per farlo avvampare ancora un po’. Diventa rubizzo e dice parole in libertà. In quel tavolo da scopa kitsch con annessi improperi, mezze figure e figuracce che è diventata certa informazione televisiva. Eppure posso dire: io c’ero. Eppure ricordo molto bene quando Vittorio Feltri, 76 anni, sfoggiava un’invidiabile lucidità che oggi fatico a rintracciare nell’uomo. Era il 1995, e mister “Chi se ne frega” vestiva i panni di direttore de il Giornale, testata con la quale ho collaborato, agli inizi. ... Leggi su tpi (Di mercoledì 22 aprile 2020) Guardandolo oggi in tv, purtroppo, vedo soltanto la pallida caricatura di un giornalista schierato. Una gettone che ogni tanto sbrocca, e lo devi contenere. Se necessario. A meno che non ti faccia comodo. A meno che non sia funzionale al tuo racconto. In quel caso basta buttargli addosso un’altra pinta di benzina per farlo avvampare ancora un po’. Diventa rubizzo e dice parole in libertà. In quel tavolo da scopa kitsch con annessi improperi, mezze figure e figuracce che è diventata certa informazione televisiva. Eppure posso dire: io c’ero. Eppure ricordo molto bene quando, 76 anni, sfoggiava un’invidiabile lucidità che oggi fatico a rintracciare nell’uomo. Era il 1995, e mister “Chi se ne frega” vestiva i panni di direttore de il Giornale, testata con la quale ho collaborato, agli inizi. ...

Fab_Ras : @vfeltri Il triste declino di un uomo ridotto a sparare cazzate pur di far parlare di sè e farsi invitare in tv - esset64 : @vladiluxuria Lui nn rappresenta neanche il suo giornale nemmeno utile come carta igienica ... un vecchio alcolizza… - Antonio73737373 : @EleLe08 Purtroppo si... Ciò è triste.. Il declino di un popolo... - umanesimo : @giuseppemaria @AddaVenyBaphox Mah è anche la triste demenza senile, normale in un uomo molto anziano che però non… - ettoreoj : @michelericcia16 triste ammetterlo, ma si tratta del declino sociale… della totale assenza di consapevolezza di tut… -

Ultime Notizie dalla rete : triste declino La Corte Costituzionale chiama, le Sezioni Unite rispondono: il triste declino del principio di immediatezza Il Quotidiano Giuridico Il triste declino di Vittorio Feltri: da erede di Indro Montanelli a provocatore pro-Salvini

Guardandolo oggi in tv, purtroppo, vedo soltanto la pallida caricatura di un giornalista schierato. Un triste provocatore a gettone che ogni tanto sbrocca, e lo devi contenere. Se necessario. A meno ...

Lilli: «Una tempesta perfetta affonda l’oro nero. La Siot tiene grazie all’industria tedesca»

Parla il general manager di Tal e presidente della società che gestisce l’Oleodotto Transalpino di Trieste TRIESTE Il petrolio andò sotto zero l’ultima volta durante la Grande Depressione. Per capire ...

Guardandolo oggi in tv, purtroppo, vedo soltanto la pallida caricatura di un giornalista schierato. Un triste provocatore a gettone che ogni tanto sbrocca, e lo devi contenere. Se necessario. A meno ...Parla il general manager di Tal e presidente della società che gestisce l’Oleodotto Transalpino di Trieste TRIESTE Il petrolio andò sotto zero l’ultima volta durante la Grande Depressione. Per capire ...