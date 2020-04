Cosenza-Roma andata e ritorno | la caccia ad un 74enne ‘allergico’ alla quarantena

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 22 aprile 2020) Un cittadino è stato denunciato ieri mattina dagli agenti della Polizia Locale diCapitale, Gruppo IX Eur, per aver violato laobbligatoria., viola laobbligatoria L’uomo, residente a, il 13 aprile era stato fermato dPolizia Locale nel territorio di un Comune in provincia di. Nei suoi confronti, oltresanzione per non aver rispettato le prescrizioni relative agli spostamenti, è stata applicata laobbligatoria per 14 giorni, come previsto da un’ordinanza della Regione Calabria, ma ieri mattina, durante i consueti controlli, ilnon è stato trovato nella località dell’isolamento. Il Comando del luogo ha immediatamente preso contatti con il Gruppo della Polizia Locale didel IX Municipio, zona di residenza dell’uomo, che ha inviato una pattuglia presso la sua ...