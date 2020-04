Vigorito: «Giocatori in ritiro? Gli operai non dormono in azienda» (Di martedì 21 aprile 2020) Oreste Vigorito, presidente del Benevento, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Stadio Aperto, su TMW Radio. «Questo virus era l’ultima cosa di cui aveva bisogno questo paese. Avevamo i primi segnali di ripresa dopo la crisi del 2009, questa epidemia per noi è stata una mazzata dalla quale sarà difficile risalire», ha esordito. A proposito … L'articolo Vigorito: «Giocatori in ritiro? Gli operai non dormono in azienda» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza (Di martedì 21 aprile 2020) Oreste, presidente del Benevento, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Stadio Aperto, su TMW Radio. «Questo virus era l’ultima cosa di cui aveva bisogno questo paese. Avevamo i primi segnali di ripresa dopo la crisi del 2009, questa epidemia per noi è stata una mazzata dalla quale sarà difficile risalire», ha esordito. A proposito … L'articolo: «in? Glinonin» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

