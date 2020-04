Roccapiemonte | sindaco Pagano ed assessore Terrone | “Tamponi per tutti”

Leggi su anteprima24

(Di martedì 21 aprile 2020) Tempo di lettura: 2 minuti(Sa) – IldiCarmine, e l’alle Politiche Sanitarie Daniemmacontinuano, a voce alta, a richiedere all’Asl l’effettuazione dei tamponi per monitorare lo stato di salute dei cittadini del territorio. Dopo i dipendenti delle Rsa, delle case di cura e di riabilitazione, e di quelle di riposo per anziani, dove già è stato effettuato lo screening e si è in attesa dell’esito e dopo la richiesta fatta a favore della categoria dei medici di base e dei pediatri di famiglia, ieri è stata avanzata istanza anche per il corpo della Polizia Municipale, impegnato nei controlli e nella gestione della sicurezza in città, e per i volontari delle associazioni che si stanno spendendo per i cittadini diin questo tempo sospeso e ...