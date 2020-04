“Non rispondete a questi numeri”. Prima fanno uno squillo, poi richiamano. È la nuova truffa sui cellulari (Di martedì 21 aprile 2020) Dalla truffa del sì ai numeri da non richiamare mai, fino al trucco della tariffa che raddoppia: sono tante le tecniche messe in atto via cellulare a scapito di utenti poco attenti. Un altro genere di truffa molto diffusa è quella legata alle chiamate non risposte ricevute da numeri sconosciuti. Il meccanismo è il seguente: si riceve una telefonata da un numero sconosciuto e nel momento stesso in cui rispondiamo, il truffatore fa cadere la linea senza dire una sola parola. L’intenzione di chi mette in atto la frode è proprio quella di spingere la preda a richiamare e, a quel punto, prosciugarle il credito telefonico addebitando sul suo numero costi a dir poco esorbitanti per la chiamata, può arrivare a costare fino a un euro e 50. Al secondo. Questa truffa, affinché funzioni, ha bisogno di un elemento imprescindibile, ossia che la preda ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 21 aprile 2020) Dalla truffa del sì ai numeri da non richiamare mai, fino al trucco della tariffa che raddoppia: sono tante le tecniche messe in atto via cellulare a scapito di utenti poco attenti. Un altro genere di truffa molto diffusa è quella legata alle chiamate non risposte ricevute da numeri sconosciuti. Il meccanismo è il seguente: si riceve una telefonata da un numero sconosciuto e nel momento stesso in cui rispondiamo, il truffatore fa cadere la linea senza dire una sola parola. L’intenzione di chi mette in atto la frode è proprio quella di spingere la preda a richiamare e, a quel punto, prosciugarle il credito telefonico addebitando sul suo numero costi a dir poco esorbitanti per la chiamata, può arrivare a costare fino a un euro e 50. Al secondo. Questa truffa, affinché funzioni, ha bisogno di un elemento imprescindibile, ossia che la preda ...

