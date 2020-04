Materazzi: “Perugia per la Juve è come il 5 maggio per l’Inter” (Di martedì 21 aprile 2020) L'ex difensore dell'Inter, su Instagram, è tornato a parlare della partita che decise il campionato 1999-2000, quella tra Perugia e Juventus vinta dai Grifoni per 1-0, quel risultato consegnò lo scudetto alla Lazio. Materazzi era in campo: "Quella partita per la Juve è come il 5 maggio per l'Inter". Leggi su fanpage (Di martedì 21 aprile 2020) L'ex difensore dell'Inter, su Instagram, è tornato a parlare della partita che decise il campionato 1999-2000, quella tra Perugia entus vinta dai Grifoni per 1-0, quel risultato consegnò lo scudetto alla Lazio.era in campo: "Quella partita per lail 5per l'Inter".

notiziasportiva : #Materazzi ricorda Perugia-Juve: 'Come il 5 maggio per l'Inter' - TUTTOJUVE_COM : Materazzi ricorda Perugia-Juventus del 14 maggio 2000 su Instagram - DaniOrgoglioGob : RT @GoalItalia: Materazzi e il ricordo di Perugia-Juve del 2000: “Finché c’era il sole ci presero a pallate. Fu come il 5 maggio per l’Inte… - Antorco66 : Materazzi in questo periodo logorroico come pochi. Dopo averlo ricordato ai giocatori della Lazio che vinse a Perug… - GoalItalia : Materazzi e il ricordo di Perugia-Juve del 2000: “Finché c’era il sole ci presero a pallate. Fu come il 5 maggio pe… -

Ultime Notizie dalla rete : Materazzi “Perugia Comunicati politici e associazioni UsCatanzaro.net