Le parole di Andrea Iannone hanno commosso i suoi follower

Leggi su kontrokultura

(Di martedì 21 aprile 2020) LediDa quandoDamante e Giulia De Lellis sono tornati insieme, il gossip sembra essersi dimenticato di. Da giorni è sparito dai social, dunque moltiinsinuato che non avesse digerito il ritorno di fiamma dell’ex fidanzata. In effetti è andato a Pomezia per chiederle un confronto, ma il suo gesto si è rivelato inutile. Giulia ha subito dato una possibilità a Damante e adesso stanno trascorrendo insieme la quarantena. Non è stata una bella notizia per il campione di motociclismo, dato che per la seconda volta è stato mollato per un ex. I fan erano molto preoccupati per lui, ma dopo aver letto le sue dichiarazioni possono stare tranquilli. ‘Ho avuto la forza di rialzarmi, l’di prima non esiste più’ Ledi. E’ ...