Speranza: “Direzione giusta ma battaglia non è vinta” (Di lunedì 20 aprile 2020) Roma, 20 apr. (Adnkronos Salute) – “Voglio essere molto chiaro su un punto: la battaglia” contro il coronavirus “non è già vinta” e “guai a pensare anche solo per un momento che il pericolo sia scampato, che sia tutto finito”. Lo ha precisato il ministro della Salute, Roberto Speranza, intervenuto a ‘Circo Massimo’ su Radio Capital. “Se commettessimo questo errore – ha avvertito – finiremmo persino per vanificare i sacrifici enormi che i cittadini hanno fatto”, che “non sono stati decisi per vezzo di qualcuno” e che “hanno consentito di salvare la vita a migliaia e migliaia di persone”.“Vediamo alcuni dati incoraggianti, che segnalano che le misure adottate hanno portato dei benefici – ha affermato il ministro – C’è un alleggerimento ... Leggi su calcioweb.eu (Di lunedì 20 aprile 2020) Roma, 20 apr. (Adnkronos Salute) – “Voglio essere molto chiaro su un punto: la” contro il coronavirus “non è già vinta” e “guai a pensare anche solo per un momento che il pericolo sia scampato, che sia tutto finito”. Lo ha precisato il ministro della Salute, Roberto, intervenuto a ‘Circo Massimo’ su Radio Capital. “Se commettessimo questo errore – ha avvertito – finiremmo persino per vanificare i sacrifici enormi che i cittadini hanno fatto”, che “non sono stati decisi per vezzo di qualcuno” e che “hanno consentito di salvare la vita a migliaia e migliaia di persone”.“Vediamo alcuni dati incoraggianti, che segnalano che le misure adottate hanno portato dei benefici – ha affermato il ministro – C’è un alleggerimento ...

