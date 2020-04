Report e la campagna “chiese aperte” contro Bergoglio da Forza Nuova a Salvini (Di lunedì 20 aprile 2020) Nella puntata di stasera Report si dedicherà alla campagna per le chiese aperte scoppiata in Italia alla vigilia di Pasqua, che in Italia è stata subito ripresa da Matteo Salvini. Il servizio spiega che a lanciare la campagna sono stati gli ultracattolici americani che hanno messo nel mirino da qualche tempo Papa Bergoglio. I media come Churchmilitant l’hanno lanciata e Breibart di Steve Bannon l’ha ripresa, prima che attraversassero l’oceano per sbarcare in Italia. Report e la campagna “chiese aperte” contro Bergoglio da Forza Nuova a Salvini Qui i primi a riprenderli sono stati quelli di Forza Nuova, con Roberto Fiore in prima linea. Con l’arrivo del Coronavirus il suo partito ha lanciato la teoria del complotto contro i cattolici, avallato dalle gerarchie vaticane. “La chiesa ha dovuto cedere ai poteri forti internazionali che ... Leggi su nextquotidiano (Di lunedì 20 aprile 2020) Nella puntata di staserasi dedicherà allaper le chiese aperte scoppiata in Italia alla vigilia di Pasqua, che in Italia è stata subito ripresa da Matteo. Il servizio spiega che a lanciare lasono stati gli ultracattolici americani che hanno messo nel mirino da qualche tempo Papa. I media come Churchmilitant l’hanno lanciata e Breibart di Steve Bannon l’ha ripresa, prima che attraversassero l’oceano per sbarcare in Italia.e la“chiese aperte”daQui i primi a riprenderli sono stati quelli di, con Roberto Fiore in prima linea. Con l’arrivo del Coronavirus il suo partito ha lanciato la teoria del complottoi cattolici, avallato dalle gerarchie vaticane. “La chiesa ha dovuto cedere ai poteri forti internazionali che ...

