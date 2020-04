Nomine, Di Battista: “M5s deve dire no alla riconferma di Descalzi all’Eni”. E pubblica un appello con le firme di deputati e senatori (Di lunedì 20 aprile 2020) Un appello pubblicato su facebook per chiedere essenzialmente al Movimento 5 stelle di bloccare “la nomina a qualsiasi livello, di coloro che, sulla base delle nostre regole, non potrebbero neanche essere candidati al consiglio di circoscrizione”. Ma in realtà è soprattutto uno l’obiettivo di Alessandro Di Battista: la riconferma di Claudio Descalzi all’Eni. Nei giorni delicatissimi in cui l’esecutivo decide una serie di Nomine per importanti poltrone al vertice delle partecipate dello Stato, l’ex parlamentare del M5s scende formalmente in campo contro l’ormai certa riconferma dell’amministratore delegato dell’azienda del cane a sei zampe. E per la prima volta non è solo una posizione espressa in pubblico: a questo giro Di Battista lancia un vero e proprio appello, seguito da una cinquantina di firme. Quasi tutte ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 20 aprile 2020) Un appelloto su facebook per chiedere essenzialmente al Movimento 5 stelle di bloccare “la nomina a qualsiasi livello, di coloro che, sulla base delle nostre regole, non potrebbero neanche essere candidati al consiglio di circoscrizione”. Ma in realtà è soprattutto uno l’obiettivo di Alessandro Di: ladi Claudioall’Eni. Nei giorni delicatissimi in cui l’esecutivo decide una serie diper importanti poltrone al vertice delle partecipate dello Stato, l’ex parlamentare del M5s scende formalmente in campo contro l’ormai certadell’amministratore delegato dell’azienda del cane a sei zampe. E per la prima volta non è solo una posizione espressa in pubblico: a questo giro Dilancia un vero e proprio appello, seguito da una cinquantina di firme. Quasi tutte ...

