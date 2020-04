Meloni: "Conte sta lisciando il pelo a Berlusconi" (Di lunedì 20 aprile 2020) La leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni ha rilasciato un'intervista al quotidiano La Stampa nella quale sostiene che il Premier Giuseppe Conte stia in qualche modo "corteggiando" Silvio Berlusconi. Quando le è stato chiesto cosa ne pensasse del fatto che il Presidente del Consiglio abbia detto che Forza Italia stia facendo una opposizione più costruttiva rispetto a Lega e FdI, Meloni ha risposto:"Ho la netta impressione che il Premier stia lisciando il pelo a Berlusconi. Non credo che FI sia interessata, ma ho percepito in quelle parole il tentativo di allontanare da noi un alleato. Forse Conte sta cercando un piano B e con tutti i salti della quaglia che ha fatto non mi stupirebbe"Giorgia Meloni fa poi una riflessione sulla situazione del governo Conte 2:"Io parto da una constatazione: i 5 Stelle sono spaccati su molte cose, il ritorno in campo di Di Battista ha ... Leggi su blogo Giorgia Meloni risponde a Conte : “É un gioco irresponsabile al quale non mi voglio prestare”

Live-Non è la d'Urso - Giorgia Meloni replica a Conte : "É un gioco irresponsabile" – VIDEO

