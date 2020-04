La Regina Elisabetta si prepara a festeggiare i 94 anni in videochiamata (Di lunedì 20 aprile 2020) Il distanziamento sociale pesa soprattutto il giorno del compleanno, quando le norme anti-contagio rendono impossibile festeggiare con i propri cari. Lo sa bene la Regina Elisabetta che si prepara a celebrare i suoi 94 anni con una videochiamata su Zoom con tutta la royal family. È quanto riporta il Daily Mail: i suoi assistenti avrebbero già programmato le chiamate con i nipoti e i pronipoti della Regina per far sì che Sua Maestà venga festeggiata a dovere, nonostante il lockdown imposto dal coronavirus.Elisabetta II si trova attualmente in isolamento al castello di Windsor insieme al marito, il principe Filippo: i due non possono ricevere visite, a differenza dello scorso anno quando sedici membri della famiglia reale hanno reso omaggio alla Regina andando a trovarla e passando con lei la giornata. Quest’anno il compleanno verrà ... Leggi su huffingtonpost Michelle Hunziker trasloca in Inghilterra | Legami segreti con la Regina Elisabetta

La Regina Elisabetta compie 94 anni - ma niente colpi di cannone per il coronavirus

