Iostoacasa | con l' hashtag #

Leggi su studiocataldi

(Di lunedì 20 aprile 2020) di Roberto Paternicò - Vale la pena riportare, se non altro, per libertà di pensiero, quanto scritto dal Prof. Riccardo Manzotti dell'Università IULM di Milano (scrittore, professore di filosofia teoretica, psicologo e ingegnere). Nulla di scientifico, visto che la scienza non ha risposte, ma alcune riflessioni condivisibili o meno sull' #. #"La campagna del governosarà ricordata come esempio da scuola di come in pochissimo tempo, ignoranza e paura possono cancellare il patto di mutua ragione tra cittadino e istituzioni. Di fronte alla minaccia del virus e il rischio del collasso del sistema sanitario, il governo ha proceduto, a partire dal 21 Marzo a una campagna di quarantena convincendo milioni di italiani che stare il più a lungo possibile nel chiuso d...