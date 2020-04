I video delle migliori esibizioni dell’evento One World: Together at Home (Di lunedì 20 aprile 2020) Lo scorso weekend sulle televisioni e sugli streaming di tutto il mondo è stato trasmesso One World: Together at Home, uno speciale evento cross-mediale curato da Lady Gaga in collaborazione con l’associazione di attivisti Global Citizen e con l’Organizzazione mondiale della sanità. L’obiettivo era quello di sensibilizzare una platea internazionale sull’importanza di sostenere il personale medico e sanitario in questo particolare momento di emergenza legato al coronavirus, in cui tantissime persone stanno lottando in prima linea per contenere il contagio e salvare le vite di milioni di persone in ogni paese del mondo. Ma la maratona musicale ha ottenuto come risultato anche quello di raccogliere ben 127,9 milioni di dollari in favore dell’Oms. Si è trattato appunto di un fitto susseguirsi di esibizioni musicali, ognuna registrata a ... Leggi su wired Live - Non è la d'Urso - Antonella Elia quasi sposa : il racconto del passato e la proposta di Pietro Delle Piane (video)

I video delle migliori esibizioni dell'evento One World: Together at Home

L'evento curato da Lady Gaga ha visto alternarsi performance di leggende come Rolling Stones, Paul McCartney, Elton John e Annie Lennox ma anche nuove stelle della musica come Taylor Swift, Billie ...

