Francesco Monte, isolamento coronavirus: “C’è una cosa che mi manca” (Di lunedì 20 aprile 2020) Francesco Monte in isolamento coronavirus, la confessione: “C’è una cosa che mi manca” Come molti altri personaggi dello spettacolo, anche Francesco Monte è stato contattato dalla nota rivista DiPiù per dire quello che farà una volta che saranno allentate le misure restrittive a causa della pandemia da coronavirus che, al momento, ci obbligano a stare in casa per evitare il peggio. Al momento si sa che dal 4 maggio sarà possibile uscire da casa indossando la mascherina mantenendo almeno il metro di distanza fra le persone. Chissà se sarà davvero così! Bisogna attendere la nuova conferenza stampa a giorni del premier Giuseppe Conte. Francesco Monte ha confessato che la “cosa che mi manca è la libertà”. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip, nonchè ex fidanzato di Cecilia ... Leggi su lanostratv Somiglianza tra Francesco Monte e Leonardo DiCaprio

Monte e Isabella - la quarantena pesa : Francesco duro sulle critiche

‘Gf Vip 4’ - Teresanna Pugliese a ruota libera : la vittoria di Paola Di Benedetto - il rapporto tra Andrea Denver e Adriana Volpe - l’esperienza a ‘Uomini e Donne’ e le discusse frasi sul trono di Francesco Monte! (Di lunedì 20 aprile 2020)in, la confessione: “C’è unache mi manca” Come molti altri personaggi dello spettacolo, ancheè stato contattato dalla nota rivista DiPiù per dire quello che farà una volta che saranno allentate le misure restrittive a causa della pandemia dache, al momento, ci obbligano a stare in casa per evitare il peggio. Al momento si sa che dal 4 maggio sarà possibile uscire da casa indossando la mascherina mantenendo almeno il metro di distanza fra le persone. Chissà se sarà davvero così! Bisogna attendere la nuova conferenza stampa a giorni del premier Giuseppe Conte.ha confessato che la “che mi manca è la libertà”. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip, nonchè ex fidanzato di Cecilia ...

Franpesca_ : RT @Cabbot_: Quanto vorrei avere i soldi per pagare un aereo che passi sopra casa di Francesca con un messaggio romantico per lei come Fran… - francesco_terry : RT @granatafr: Passa il piano e varca il monte: Troverai Siena di fronte. #ScelgoUnaCitta - DavideRTramonta : RT @ZeusMega: Guardate la faccia di Mahmood mentre Giulia Salemi e Francesco Monte parlano del loro amore ,io adoro questo ragazzo ahaahaha… - BrindusaB1 : RT @erminiopasquat1: #ArtePerLArte Francesco Lojacono (1938/1915) Marina di Palermo con Monte Pellegrino, 1890 'Paesaggio e Fotografia' @Br… - DividendProfit : Mahmood – Francesco Monte canta: “Soldi” – Tale e Quale Show 13/09/2019 -