Coronavirus | vibra o suona se non si rispetta il distanziamento sociale | il dispositivo

(Di lunedì 20 aprile 2020) Unportatile che ci avverte se non sino le distanze tra persone. Una delle poche certezze che al momento hanno aziende ed enti locali che guardano alla Fase 2 dell’emergenza, in attesa di capire quali misure si dovranno adottare per la sicurezza dei lavoratori, è il rispetto della distanza. Un’esigenza che potrà essere soddisfatta grazie al lanciato sul mercato Safety Bubble Device (SBD), undi protezione individuale ideato dalla VeSta, azienda marchigiana con sede operativa milanese al Polihub. Il– inseribile in porta badge, cucito o applicato a coccarda su tute e gilet da lavoro – è capace dire (ore) a una determinata distanza da un secondo device. Se le persone non mantengono la distanza di sicurezza impostata il bracciale, attraverso un segnale elettrico, ...

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus vibra

Meteo Web

Questa rotola in fondo alla rete e viene raccolta con le mani da un difensore cecoslovacco. Per Lewis è calcio di rigore per il Belgio. Le proteste cecoslovacche sono vibranti. Ad essere contestata è ...Vicini di casa sotto stress per l’emergenza coronavirus. Urla, schiamazzi, videogiochi rumorosi ... In alcuni casi gli schiamazzi erano arrivati a far vibrare i vetri dei vicini, ma è stato necessario ...