Willian | «Match a porte chiuse? Se sarà necessario lo faremo»

ha parlato della ripresa del campionato e della possibilità di giocare i. Le parole del brasilianoha parlato della possibile ripresa del campionato con la possibilità che isi giochino a. Queste le parole del giocatore del Chelsea. RIPRESA – «Il calcio senza tifosi non è divertente. Ho sentito che potremmo tornare a giocare, senza pubblico negli stadi. Se èe se dobbiamo giocare per il bene di tutti, deve essere fatto». SCUDETTO – «Anche gli stessi giocatori del Liverpool, se glielo chiedi, diranno che sono preoccupati per la propria salute e quella delle loro famiglie. Non stanno pensando al titolo inglese».