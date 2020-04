Sam Smith toglie la parola “morire” dal titolo del suo prossimo album: “Mi sarei sentito a disagio” (Di domenica 19 aprile 2020) Sam Smith ha spiegato in alcune interviste che ha deciso di togliere dal titolo del suo prossimo album la parola "morire" ("die") perché non gli sembrava che fosse la migliore in questo periodo storico in cui sono migliaia le persone che stanno morendo quotidianamente nel mondo a causa del Covid-19. Leggi su fanpage Video - testo e traduzione di I’m Ready di Sam Smith e Demi Lovato : un inno alla rinascita in un’esplosione elettropop

Sam Smith e Demi Lovato : il video del duetto ‘I’m Ready’

Sam Smith e Demi Lovato - ecco la copertina del nuovo singolo I’m Ready (Di domenica 19 aprile 2020) Samha spiegato in alcune interviste che ha deciso dire daldel suola"morire" ("die") perché non gli sembrava che fosse la migliore in questo periodo storico in cui sono migliaia le persone che stanno morendo quotidianamente nel mondo a causa del Covid-19.

autesingular : @javialonsox Sabrina Carpenter Camila Cabello Ariana Grande Dua Lipa Lizzo Meghan Trainor Normani Harry Styles… - sunfloverlou : john legend e sam smith insieme: stupendo bellissimo incredibile mi sono sentita sposata GRAZIE #TogetherAtHome - Pier_ef_fect : RT @Pier_ef_fect: Canzoni inaspettate e ....perché non le hanno finite? - benauri : Bocelli, Sam Smith, John Legend, Paul Mccartney, en un solo lugar!!! Que locura de festival le metiste bro @ladygaga - cappe_francesco : RT @giorgia_crea: sam smith e john legend che cantano stand by me ètutti cio che non ho mai saputo di volere #TogetherAtHome -

Ultime Notizie dalla rete : Sam Smith Sam Smith album, news, anticipazioni Soundsblog Sam Smith toglie la parola “morire” dal titolo del suo prossimo album: “Mi sarei sentito a disagio”

Sam Smith, ad esempio, ha spiegato in alcune interviste che ha deciso di togliere dal titolo del suo prossimo album la parola "morire" ("die") perché non gli sembrava che fosse la migliore in ...

'One world together at home'. Il concerto con Lady Gaga raccoglie 127 milioni di dollari

Sam Smith e altri. Ma anche con anche un pizzico di Italia, grazie a Zucchero e Andrea Bocelli, che ha partecipato al finale con Lady Gaga. Il One World Together ha rivolto il proprio cuore anche ...

Sam Smith, ad esempio, ha spiegato in alcune interviste che ha deciso di togliere dal titolo del suo prossimo album la parola "morire" ("die") perché non gli sembrava che fosse la migliore in ...Sam Smith e altri. Ma anche con anche un pizzico di Italia, grazie a Zucchero e Andrea Bocelli, che ha partecipato al finale con Lady Gaga. Il One World Together ha rivolto il proprio cuore anche ...