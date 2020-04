Roberto Bolle trionfa in tv con Danza con me e si mostra con la barba

Leggi su dilei

(Di domenica 19 aprile 2020)in tv concon me e sisu Instagram in una versione inedita con la. Lo show di Rai Uno, che ormai da diversi anni fa compagnia ai telespettatori all’inizio dell’anno, ha conquistato ancora una volta tutti. Un condensato di, bellezza e arte che ha lasciato a bocca aperta i telespettatori e ha regalato ottimi ascolti. Nelle ultime settimane la Rai ha deciso di rivoluzionare il proprio palinsesto. La mancanza di programmi di punta come Ballando con le Stelle di Milly Carlucci, ha spinto l’azienda di viale Mazzini a puntare sui volti più amati della rete, fra questi non solo Fiorello, ma anche. Il suo show,con me, è ormai un cult, in onda dal 2018. Per questo il pubblico ha apprezzato la scelta di mandare in onda un “meglio di…”, con tanti ospiti, da Sting a Cesare ...