Parto drammatico in strada | donna partorisce in auto dopo un incidente stradale | la

melo_drammatico : RT @llyfrausandrain: raga, la vostra celebrity crush italiana? parto io con la mia più grande: - cruciano_nasca : @Pontifex_it Grazie Francesco. Prevenire questo gesto drammatico può allietare l'esistenza di coppie che farebbero… -

Ultime Notizie dalla rete : Parto drammatico

NewNotizie

Una donna che si stava recando in ospedale per partorire ha avuto un incidente stradale. Durante questo incidente ha dato alla luce sua figlia ma ha poi perso di vista la sua neonata Georgia (Stati ...Il successo ottenuto sia a teatro sia in televisione favorisce il suo esordio cinematografico (in un ruolo secondario in Teresa - 1951 - di Fred Zinnemann) e, nel giro di pochi anni, si impone come ...