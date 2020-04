Lorella Cuccarini la combina grossa a La vita in diretta | che gaffe | “Ma sei sicura…?”

Leggi su kontrokultura

(Di domenica 19 aprile 2020)e la megasu Luca Argentero Nel penultimo appuntamento settimanale de Lain, la padrona di casaha commesso una clamorosaprima di cedere la linea a L’Eredità. Negli ultimi minuti la soubrette romana ha ricordato al pubblico di Rai Uno di vedere l’ultima puntata di questa stagione di Doc – Nelle tue mani, la fiction di successo con protagonista Luca Argentero. Tra l’altro quest’ultimo un paio di settimane fa aveva fatto unasu Eleonora Daniele dicendole che non sapeva fosse incinta. La collega di Alberto Matano parlando dellaprivata dell’attore ed ex concorrente del Grande Fratello 3 l’hata. In che senso? Andiamo a vedere cosa ha fatto in live. La conduttrice romana viene ripresa Prima di cedere la linea alla rete,a Lain ...