Letizia di Spagna, il compromesso sulle figlie per mettere a tacere le polemiche (Di domenica 19 aprile 2020) Letizia di Spagna, insieme al Re Felipe, a Leonor e Sofia, si trova attualmente al Palazzo della Zarzuela. Dalla loro residenza, i due Reali non solo continuano a svolgere i loro doveri istituzionali, ma si godono anche momenti di serenità familiare. La Regina, però, non è stata esente da alcune polemiche che riguardano le figlie. Da quanto Letizia di Spagna ha iniziato a lavorare da Palazzo della Zarzuela, dove vivono anche le piccole Leonor e Sofia, si è sollevata qualche polemica. Se, infatti, insieme al Re Felipe, la Ortiz continua a svolgere i suoi doveri istituzionali e ad apparire, seppur con minor frequenza ed esclusivamente attraverso videoconferenze, le figlie dei Reali non sono più state viste dal popolo spagnolo. Si tratta, probabilmente, del tentativo di Letizia di tutelare Leonor e Sofia e di evitare una sovraesposizione mediatica delle ... Leggi su dilei Letizia di Spagna - saltano le tradizioni. Come trascorrerà la Pasqua

Letizia di Spagna - la regola che impone a Felipe

Letizia di Spagna - il segreto dietro la sua immagine perfetta (Di domenica 19 aprile 2020)di, insieme al Re Felipe, a Leonor e Sofia, si trova attualmente al Palazzo della Zarzuela. Dalla loro residenza, i due Reali non solo continuano a svolgere i loro doveri istituzionali, ma si godono anche momenti di serenità familiare. La Regina, però, non è stata esente da alcuneche riguardano le. Da quantodiha iniziato a lavorare da Palazzo della Zarzuela, dove vivono anche le piccole Leonor e Sofia, si è sollevata qualche polemica. Se, infatti, insieme al Re Felipe, la Ortiz continua a svolgere i suoi doveri istituzionali e ad apparire, seppur con minor frequenza ed esclusivamente attraverso videoconferenze, ledei Reali non sono più state viste dal popolo spagnolo. Si tratta, probabilmente, del tentativo didi tutelare Leonor e Sofia e di evitare una sovraesposizione mediatica delle ...

enricaroddolo : Lo smart working di re Felipe VI e della regina Letizia in Spagna - Pere34859362 : RT @adeoli1011: Foto di questa settimana: Sofia di Svezia Vs Letizia di Spagna. Premesso che sono repubblicana, posso dire che esiston… - MnicaMb2 : RT @adeoli1011: Foto di questa settimana: Sofia di Svezia Vs Letizia di Spagna. Premesso che sono repubblicana, posso dire che esiston… - frankieporras : RT @adeoli1011: Foto di questa settimana: Sofia di Svezia Vs Letizia di Spagna. Premesso che sono repubblicana, posso dire che esiston… - Estellencs1 : RT @adeoli1011: Foto di questa settimana: Sofia di Svezia Vs Letizia di Spagna. Premesso che sono repubblicana, posso dire che esiston… -

Ultime Notizie dalla rete : Letizia Spagna Lo smart working di re Felipe VI e della regina Letizia di Spagna Corriere della Sera Letizia di Spagna, il compromesso sulle figlie per mettere a tacere le polemiche

Letizia di Spagna, insieme al Re Felipe, a Leonor e Sofia, si trova attualmente al Palazzo della Zarzuela. Dalla loro residenza, i due Reali non solo continuano a svolgere i loro doveri istituzionali, ...

Ecco i reali che preferiscono tenere un basso profilo (ma che si possono seguire su Instagram)

E come scordarsi poi della regina Letizia di Spagna e del consorte Filippo o del principe Alberto di Monaco e della moglie Charlene? Accanto però a queste famose teste più o meno coronate (e tutte con ...

Letizia di Spagna, insieme al Re Felipe, a Leonor e Sofia, si trova attualmente al Palazzo della Zarzuela. Dalla loro residenza, i due Reali non solo continuano a svolgere i loro doveri istituzionali, ...E come scordarsi poi della regina Letizia di Spagna e del consorte Filippo o del principe Alberto di Monaco e della moglie Charlene? Accanto però a queste famose teste più o meno coronate (e tutte con ...