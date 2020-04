Giro d’Italia 1991: la Corsa Rosa di Franco Chioccioli e il duello con Claudio Chiappucci (Di domenica 19 aprile 2020) In quel 1991, il Giro partì per la prima volta dalla Sardegna. A Sassari vinse Gianni Bugno, ma la maglia Rosa finì sin dal secondo giorno di gara sulle spalle di Franco Chioccioli. Il toscano dovette cederla al francese Boyer in quel di Sorrento, per poi riprendersela subito il giorno dopo a Scanno. Il suo fu un vero e proprio strapotere. Vinse la tappa del Mortirolo, del Pordoi, dominò la cronometro di Casteggio con 52″ di vantaggio su Bugno; mettendo di fatto la ciliegina sulla torta di una Corsa Rosa stratosferica. Dietro di lui, sul secondo gradino del podio, a ben 3’48”, il varesino Claudio Chiappucci, poi Massimiliano Lelli a 6’56”, Bugno a 7’49”. Chioccioli non era uno dei grandi favoriti della viglia. L’Italia attendeva il derby azzurro tra Bugno e Chiappucci. Eppure, nella prima tappa di Olbia, fu terzo in ... Leggi su oasport Giro d’Italia 2020 ad ottobre : il freddo un fattore rilevante. I corridori che rendono al meglio in queste condizioni

