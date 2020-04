Barbara D' Urso torna stasera su Canale 5 con Live - Non è la D' Urso | ospiti e

Leggi su movieplayer

(Di domenica 19 aprile 2020)D'con la nuova puntata di- Non; la D'su5 alle 21:20: ecco glie le prime anticipazioni.D'con- Non; la D', per una nuova puntata,su5. Studio vuoto anche questa settimana, ad eccezione di conduttrice e addetti ai lavori, ma tantissimi gliin collegamento. Dopo la pausa della scorsa settimana dovuta alle festività pasquali,D'con il suo talk show domenicale. Le anticipazioni avvertono gli spettatori che la trasmissione si aprirà, come da diverse settimane a questa parte, con un'ampia parentesi dedicata al Coronavirus. Nella seconda parte spazio aglie ad un approfondimento sull'ultimo Grande Fratello Vip. In collegamento ci saranno Antonella Elia col ...