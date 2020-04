Asl Napoli 2 Nord | mancano mascherine e tute | fermo per alcune ore il 118

Leggi su ildenaro

(Di domenica 19 aprile 2020) Alle 7.00 di questa mattina 19 aprile il servizio del 118 dell’Aslha comunicato la mancanza diper alcuni dei propri equipaggi. Immediatamente i servizi farmaceutici si sono attivati per rifornire in modo rapido il personale. Dice Bruno Buonanno, direttore del servizio 118 della: “Si è trattato di un problema temporaneo determinato da un numero di interventi superiori rispetto a quelli abituali e prevedibili. Alcuni mezzi sono rimasti sforniti temporaneamente di, ma nell’arco di poco meno di quattro ore la situazione è tornata alla normalità, dopo un rifornimento immediato. Le attività dei Pronto Soccorso non sono mai state sospese.” Alle 11.00 tutti i mezzi sono tornati pienamente operativi. La direzione dell’Asl ha richiesto relazioni di servizio per verificare la ...