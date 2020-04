Uno studio per ridurre al massimo i rischi negli spostamenti (Di sabato 18 aprile 2020) Il ministero dei Trasporti è al lavoro con gli esperti. Si studia un piano per ridurre al massimo i rischi negli spostamenti per chi deve andare al lavoro. Si ipotizzano percorsi unidirezionali, posti a bordo ridotti e controllo della temperatura per accedere in metro. Prevista segnaletica a terra nelle stazioni ferroviarie e alle fermate degli autobus per creare file ordinate e con distanziamento di sicurezza. Meccanismi – attraverso personale a bordo o strumenti digitali – per contare le persone che salgono su ogni bus e, anche in questo caso, posti a sedere da occupare segnati uno ad uno. E ancora posti contingentati e stop all’affollamento anche sui treni. C’è l’ipotesi di paratie in plexiglass per i taxi. Leggi su laprimapagina Coronavirus - uno studio conferma : “In Italia 6 milioni di contagiati”

