Mbappé Juventus, affare fattibile? Arriva l'assist dalla Francia (Di sabato 18 aprile 2020) MBAPPE Juventus – La Juventus non ha mai nascosto la sua ammirazione per il gioiellino del Psg Kylian Mbappé: il giocatore francese è da tempo un pallino di Paratici, con quest'ultimo che cerca di sondare il terreno per portarlo a Torino. dalla Francia Arriva l'assist che fa sognare i tifosi: i bianconeri adesso valutano la strategia per piazzare un colpo a effetto nella prossima finestra di trasferimenti. Mbappé Juve: ecco l'indiscrezione dalla Francia In un'intervista rilasciata a "Ouest-France" l' eurodeputato Cohn-Bendit ha dichiarato che ci sarà una grossa svalutazione dei cartellini dei giocatori e che l'attaccante allenato da Tuchel non varrà meno di 35-40 milioni. Leggi anche: Icardi Juventus, la Gazzetta rivela: "Ecco chi è il club rivale nell'affare" Sul ...

