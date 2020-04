La Juventus conferma i “senatori”, tutto fatto per il rinnovo di Chiellini e Buffon (Di sabato 18 aprile 2020) Manca solo l'annuncio ufficiale ma il rinnovo del contratto di Giorgio Chiellini e Gianluigi Buffon è cosa fatta. Il club bianconero premia così due dei calciatori più rappresentativi e "colonna" dello spogliatoio. Si ripartirà ancora con loro, sia in questo momento delicato per la Serie A pronta a ricominciare sia per la prossima stagione. Leggi su fanpage Juventus - scambio con una big inglese : c’è la conferma - addio a Douglas Costa

James Rodriguez Juventus - “As” conferma : i bianconeri sul colombiano (Di sabato 18 aprile 2020) Manca solo l'annuncio ufficiale ma ildel contratto di Giorgioe Gianluigiè cosa fatta. Il club bianconero premia così due dei calciatori più rappresentativi e "colonna" dello spogliatoio. Si ripartirà ancora con loro, sia in questo momento delicato per la Serie A pronta a ricominciare sia per la prossima stagione.

