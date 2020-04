Indice di contagiosità in calo: ecco il valore aggiornato al 17 aprile (Di sabato 18 aprile 2020) Indice di contagiosità in calo: ecco il valore aggiornato al 17 aprile L’Indice di contagiosità è un parametro fondamentale per valutare l’andamento di un’epidemia; per quanto riguarda la diffusione del nuovo coronavirus, l’R0 in queste ore si è attestato sotto quota 1, il dato fa pensare che il peggio sia ormai passato. Indice di contagiosità: di cosa si tratta? Come spiega l’Istituto superiore di sanità sul proprio sito, tra gli indicatori più importanti quando si parla di malattie infettive c’è sicuramente l’Indice di contagiosità, l’R0. Esso si riferisce al numero di riproduzione di base, cioè al “numero medio di infezioni secondarie prodotte da ciascun individuo infetto in una popolazione completamente suscettibile cioè mai venuta a contatto con ... Leggi su termometropolitico Coronavirus Italia - 172.434 casi : in 24 ore 575 morti e 2.563 guariti. Indice di contagiosità scende sotto soglia 1

CORONAVIRUS ITALIA ULTIME NOTIZIE/ Aggiornamenti : indice di contagiosità scende a 0 - 8

