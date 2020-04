Il virus frena | c' è il record di guariti

Leggi su ilgiornale

(Di sabato 18 aprile 2020) Andrea Cuomo L'Iss: contagio fermato al Sud ma torneranno le zone rosse. Stop conferenze stampa Non si scende. Il contagio avanza, non con la furia di una ventina di giorni fa ma con l'ostinazione di un nemico che non ha nessuna intenzione di mollare di fronte alla nostra rabbia e alla stanchezza dello stand by. Ieri sono stati contati 3493 nuovi casi positivi, un dato di poco inferiore a quello di giovedì (+3786) ma in linea con la media dell'ultima settimana (3551). Il dato totale; di 172.434. La buona notizia semmai; che i casi attivi presto potrebbero iniziare a decrescere: ieri l'aumento; stato solo di 355 pazienti, il più basso da un mese e mezzo. Il totale; di 106.692, dei quali sempre meno in terapia intensiva: 2.812, con una diminuzione di 124 casi. Un risultato importantissimo: lo scorso 3 aprile erano ricoverati in ...