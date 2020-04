Formula E Race at Home - Guenther vince il primo ePrix virtuale

(Di sabato 18 aprile 2020) Buona la prima! Oggi è andato in scena ilappuntamento dellaat, ileventodella categoria full electric, basato sul simulatore rFactor 2. Quella di oggi è stata una grande prova generale, che ha visto i piloti impegnati sul circuito di Monaco, ma da sabato prossimo e per tutti i sabati fino al 13 giugno ci si darà battaglia per conquistare quanti più punti possibile.Ha vinto. Dopo aver ottenuto la pole position, Maximilianè riuscito anche a dominare la gara, conquistando la vittoria davanti alla Mercedes di Stoffel Vandoorne e alla Porsche di André Lotterer. La particolarità di queste gare è che tutte le monoposto hanno prestazioni e assetti uguali, lasciando così tutto nelle mani del pilota che può fare la differenza.ha costruito il suo successo ...

