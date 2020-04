Adriana Volpe: “Ho dato con i reality, adesso voglio fare la padrona di casa in un programma” (Di sabato 18 aprile 2020) Passata per Pechino Express e Grande Fratello Vip, Adriana Volpe è pronta a lasciarsi alle spalle il segmento dei reality show. “Ho dato, adesso vorrei essere la padrona di casa di un programma” fa sapere la conduttrice che sta cercando una ricollocazione che le sia congeniale dopo l’esperienze decennale maturata in Rai. E Mediaset potrebbe rappresentare la sua seconda occasione. Leggi su fanpage Adriana Volpe - giornalista svela : “Ha spiccato senza dubbio al GF Vip”

Riecco Live. Barbara d'Urso tra coronavirus e GfVip con Antonella Elia e Adriana Volpe

