Permessi legge 104 e cassa integrazione: come funziona (Di venerdì 17 aprile 2020) I Permessi legge 104/92 durante la cassa integrazione, anche per Coronavirus causale Covid-19, non spettano in caso di CIG a zero ore, spettano durante la CIG ad orario ridotto (riduzione orizzontale dell’orario di lavoro), vanno riproporzionati invece in caso di CIG a rotazione, come il caso del part-time verticale. Gli stessi criteri vanno applicati in caso di cassa integrazione straordinaria (CIGS), CIG in deroga e assegno ordinario FIS (Fondo di integrazione salariale). Particolarità di calcolo dei tre giorni di Permessi legge 104/92 e dei 12 giorni complessivi aggiuntivi per Coronavirus a marzo e aprile 2020, così come per la CIG iniziata durante il mese.Continua a leggere Leggi su fanpage Legge 104 - come cambiano i permessi con il Coronavirus

I Permessi legge 104/92 durante la cassa integrazione, anche per Coronavirus causale Covid-19, non spettano in caso di CIG a zero ore, spettano durante la CIG ad orario ridotto (riduzione orizzontale dell'orario di lavoro), vanno riproporzionati invece in caso di CIG a rotazione, come il caso del part-time verticale. Gli stessi criteri vanno applicati in caso di cassa integrazione straordinaria (CIGS), CIG in deroga e assegno ordinario FIS (Fondo di integrazione salariale). Particolarità di calcolo dei tre giorni di Permessi legge 104/92 e dei 12 giorni complessivi aggiuntivi per Coronavirus a marzo e aprile 2020, così come per la CIG iniziata durante il mese.

