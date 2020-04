David Sassoli: “In Europa serve solidarietà, abbassiamo i toni” (Di venerdì 17 aprile 2020) Il presidente italiano del Parlamento Europeo parla dopo la votazione sugli aiuti economici. “Occorre che ci sia lo sforzo e la volontà comune”, dichiara David Sassoli. David Sassoli prova a rilanciare l’aspetto della solidarietà e della vicinanza tra i Paesi membri dell’Unione Europea. Il presidente del Parlamento Europeo ha voluto dire la sua dopo la … L'articolo David Sassoli: “In Europa serve solidarietà, abbassiamo i toni” proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek Programmi TV di stasera - domenica 12 aprile 2020. A «Che Tempo Che Fa» ospiti Roberto Burioni - David Sassoli - Giorgio Gori - Tiziano Ferro e Luca Argentero

David Sassoli : "Basta con la miopia e l'egoismo di alcuni governi"

Coronavirus - il presidente del Parlamento Europeo David Sassoli in autoquarantena (Di venerdì 17 aprile 2020) Il presidente italiano del Parlamento Europeo parla dopo la votazione sugli aiuti economici. “Occorre che ci sia lo sforzo e la volontà comune”, dichiaraprova a rilanciare l’aspetto della solidarietà e della vicinanza tra i Paesi membri dell’Unione Europea. Il presidente del Parlamento Europeo ha voluto dire la sua dopo la … L'articolo: “Insolidarietà,i toni” proviene da www.meteoweek.com.

MichelaRoi : RT @claudiocerasa: “I fondi del Mes? Non c’è ragione di dire di no. I bond? Ci stiamo arrivando, con un piano da 3.000 miliardi. La ricostr… - MKISKOV : RT @claudiocerasa: “I fondi del Mes? Non c’è ragione di dire di no. I bond? Ci stiamo arrivando, con un piano da 3.000 miliardi. La ricostr… - giudefilippi : RT @claudiocerasa: “I fondi del Mes? Non c’è ragione di dire di no. I bond? Ci stiamo arrivando, con un piano da 3.000 miliardi. La ricostr… - Adenuricfla : RT @claudiocerasa: “I fondi del Mes? Non c’è ragione di dire di no. I bond? Ci stiamo arrivando, con un piano da 3.000 miliardi. La ricostr… - Doctorik3 : RT @claudiocerasa: “I fondi del Mes? Non c’è ragione di dire di no. I bond? Ci stiamo arrivando, con un piano da 3.000 miliardi. La ricostr… -