Covid-19: 4 tamponi positivi nel salernitano oggi, i dati nei comuni (Di venerdì 17 aprile 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno. Sono 4 i tamponi risultati positivi al Covid-19 nella giornata di oggi, 17 aprile, nel territorio salernitano. Nello specifico infatti, su 482 tamponi effettuati ed esaminati presso i laboratori degli ospedali “San Giovanni di Dio e Ruggi D’Aragona” di Salerno e “Maria Santissima Addolorata” di Eboli, 4 sono risultati positivi. I dati sono stati rilevati alle ore 22.30 di stasera e i comuni interessati dai casi di contagio sono: 1 Sala Consilina, 1 San Valentino Torio, 1 Battipaglia e 1 Sant’Arsenio. L'articolo Covid-19: 4 tamponi positivi nel salernitano oggi, i dati nei comuni proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 Covid-19 - mappa regione per regione. Locatelli : «Stop diffusione al Centro-sud». Oltre 65 mila tamponi in un giorno

Covid-19 - mappa regione per regione : ?oltre 65 mila tamponi in 24 ore. In Veneto calano i positivi

Ambulanza presa a sassate nel napoletano - stava facendo i tamponi a casa per il Covid19 (Di venerdì 17 aprile 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno. Sono 4 irisultatial-19 nella giornata di, 17 aprile, nel territorio. Nello specifico infatti, su 482effettuati ed esaminati presso i laboratori degli ospedali “San Giovanni di Dio e Ruggi D’Aragona” di Salerno e “Maria Santissima Addolorata” di Eboli, 4 sono risultati. Isono stati rilevati alle ore 22.30 di stasera e iinteressati dai casi di contagio sono: 1 Sala Consilina, 1 San Valentino Torio, 1 Battipaglia e 1 Sant’Arsenio. L'articolo-19: 4nel, ineiproviene da Anteprima24.it.

RegioneER : Coronavirus, l'aggiornamento: 21.834 i casi positivi in Emilia-Romagna. Oltre 9mila i casi lievi in isolamento a ca… - BI_Italia : Intervista al governatore #StefanoBonaccini @sbonaccini che spiega il modello di #sanità in #EmiliaRomagna: 'Abbiam… - Regione_Abruzzo : #Covid_19 #Abruzzo Finora 2443 casi positivi. Rispetto a ieri + 97 casi, su un totale di 1113 tamponi analizzati (… - ritascavone : RT @OmbrettaBuzzi: #Covid_19 @tagadala7 cioè la nostra #Fase2 è ritardata rispetto ad altri Paesi d'Europa perché siamo indietro con i tes… - Marinazzurra25 : RT @AlRobecchi: - Malati Covid mandati nelle RSA - RSA lasciate aperte (con minaccia di sospendere l'accreditamento) - Mancata zona rossa a… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid tamponi Coronavirus, in Lombardia tamponi su sospetti Covid per rientro al lavoro Adnkronos Coronavirus, i positivi di oggi sono 37 su 2.597 tamponi effettuati

AGGIORNAMENTO ALLE ORE 22:00 - 17/04/2020 - L'Unità di Crisi della Regione Campania comunica che sono pervenuti i seguenti dati: - Ospedale Cotugno di Napoli: sono stati esaminati 967 tamponi di cui ...

Coronavirus, in Sicilia diminuiscono ancora i pazienti ricoverati (-6) e quelli in terapia intensiva (-2)

Questo il quadro riepilogativo della situazione nell’Isola, aggiornato alle ore 17 di oggi (venerdì 17 aprile), in merito all’emergenza Coronavirus, così come comunicato dalla Regione Siciliana ...

AGGIORNAMENTO ALLE ORE 22:00 - 17/04/2020 - L'Unità di Crisi della Regione Campania comunica che sono pervenuti i seguenti dati: - Ospedale Cotugno di Napoli: sono stati esaminati 967 tamponi di cui ...Questo il quadro riepilogativo della situazione nell’Isola, aggiornato alle ore 17 di oggi (venerdì 17 aprile), in merito all’emergenza Coronavirus, così come comunicato dalla Regione Siciliana ...