Reddito di cittadinanza Inps: obblighi sospesi, ecco fino a quando (Di giovedì 16 aprile 2020) Reddito di cittadinanza Inps: obblighi sospesi, ecco fino a quando I percettori della pensione e del Reddito di cittadinanza sono tenuti a rispettare alcuni obblighi precisi finalizzati alla fruizione di questo beneficio. Tali adempimenti riguardano in prevalenza le variazioni relative al nucleo familiare, all’attività lavorativa, alla situazione patrimoniale nel suo complesso, immobiliare e mobiliare. Tuttavia, vista la straordinaria emergenza che il Paese sta vivendo, l’isolamento domiciliare e (per molti) la situazione di incertezza professionale nel futuro più o meno vicino, si è deciso per una sospensione degli obblighi di comunicazione. Reddito di cittadinanza: obblighi sospesi, ecco le date La sospensione è stabilita dal Decreto Cura Italia, parte a decorrere dal 23 febbraio 2020, mentre il termine cadrà il 1° giugno 2020. ... Leggi su termometropolitico Reddito cittadinanza a 1 - 07 mln famiglie - 61% al Sud. Nel Napoletano lo percepiscono in 129 mila

