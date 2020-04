L’ultima minaccia dopo 4 anni di violenza: “Se non torni con me in Etiopia ti uccido a coltellate” (Di giovedì 16 aprile 2020) Incubo finito per una donna di origine etiope e la sua bambina. Il marito voleva costringerla a tornare con lui nel suo paese d'origine, altrimenti l'avrebbe uccisa e gli avrebbe sottratto la bambina di tre anni. L'uomo aveva anche tenuto a precisare che in caso lo avesse denunciato l'avrebbe uccisa in modo ancora più atroce. Leggi su fanpage L’ultima minaccia per l’agricoltura europea (Di giovedì 16 aprile 2020) Incubo finito per una donna di origine etiope e la sua bambina. Il marito voleva costringerla a tornare con lui nel suo paese d'origine, altrimenti l'avrebbe uccisa e gli avrebbe sottratto la bambina di tre. L'uomo aveva anche tenuto a precisare che in caso lo avesse denunciato l'avrebbe uccisa in modo ancora più atroce.

